Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – IHK lädt zum 3. Altenkirchener Business-Brunch ein – noch Plätze verfügbar!

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen lädt herzlich zum 3. Altenkirchener Business-Brunch am Freitag, den 29. November 2024 von 09.00 bis 10.30 Uhr in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9, 57610 Altenkirchen ein. Die Veranstaltung widmet sich diesmal dem Thema „Aktuelle Trends der Energieberatung“. Im Rahmen eines Impulsvortrags wird Energieberater Reiner Essers praxisnahe Einblicke in folgende Themenfelder geben: Sanierungsfahrplan: Systematische und effiziente Planung von Sanierungsprojekten.

Die drei wesentlichen „Fördereimer“ für die Gebäudesanierung: So nutzen Sie die Fördermöglichkeiten optimal.

Die Gewinner von Förderungen: Wer profitiert und wie können auch Sie dazugehören?

Praxisbeispiel mit Vorbildcharakter: Innovative Lösungen zur Sanierung, wie das PV-Indach, das Energiekosten erheblich reduziert.

Der Business-Brunch bietet Unternehmern und Führungskräften aus der Region eine ideale Plattform, um sich in entspannter Atmosphäre bei einem kleinen Frühstück auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Lernen Sie zudem die vielseitigen kostenfreien Dienstleistungen Ihrer IHK kennen und holen Sie sich Anregungen für Ihr Unternehmen.

Es sind noch Plätze frei! Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer sind herzlich eingeladen, sich bis zum 22. November 2024 unter www.ihk.de/koblenz mit der Veranstaltungsnummer 6068740 anzumelden.