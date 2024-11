Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Drei neue Angebote der Kreisjugendpflege

Auch im November wartet die Kreisjugendpflege wieder mit zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche auf, hier eine Übersicht über die nächsten Angebote:

Nix für Omas – Stickkurs für Mädchen ab zehn Jahren: In diesem Kurs in Altenkirchen werden am Freitag, 15. November, 15 bis 18 Uhr, die Grundlagentechniken des Stickens vermittelt. Gemeinsam wird ein Stickrahmen erstellt, den man dann als Deko aufhängen oder verschenken kann. Materialien werden gestellt, aber wer Sticknadeln und -garn zuhause hat, darf es gerne mitbringen. Außerdem werden Scheren und Kleber gebraucht.

Weihnachts-Workshop: Adventskalender: Angesprochen sind Kinder ab zehn Jahren, die am Sonntag, 17. November, 14 bis 16 Uhr, in Altenkirchen einen eigenen Adventskalender gestalten möchten, ob nun für sich selbst oder als Geschenk. Bitte einen kleinen Snack mitbringen und nicht die beste Kleidung anziehen, da mit Farben gearbeitet wird.

„Malen wie Gustav Klimt“: Kinder ab acht Jahren haben am Samstag, 23. November, von 13 bis 16 Uhr die Gelegenheit, die faszinierende Welt des Jugendstils zu entdecken. Im Rahmen eines kreativen Mal-Workshops zum Thema „Malen wie Gustav Klimt“ lernen Teilnehmende die Techniken und Motive des berühmten Künstlers kennen. Materialien werden gestellt, und es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Auch hier sind ältere Klamotten ratsam.

Die Teilnahme ist in allen Fällen kostenlos, da die Workshops im Rahmen des Projekts „Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz“ durch das Land gefördert werden. Interessierte Erziehungsberechtigte können ihre Kinder beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, per E-Mail unter anna.beck@kreis-ak.de anmelden.