Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

KROPPACH – FLY & HELP Spendengala 2024: 932.000 Euro für 16 neue Schulbauten gesammelt

Bei der diesjährigen Spendengala der Stiftung FLY & HELP im Hotel Kameha Grand Bonn kamen stolze 932.000 Euro zusammen, die den Bau von 16 neuen Schulen in Entwicklungsländern ermöglichen. Unter den 450 Gästen aus Politik und Wirtschaft lobte die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – Svenja Schulze – in ihrer Rede die wertvolle Arbeit der Stiftung und betonte die Bedeutung von Bildung für die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit.

„Auch für die Gesellschaft als Ganzes ist Bildung ein wichtiger Schlüssel – für eine stabile Demokratie, für wirtschaftlichen Erfolg und für nachhaltige Entwicklung. Deshalb ist der Einsatz der vielen Menschen in der Zivilgesellschaft, die sich tagtäglich für Bildung und für eine gerechtere Welt engagieren, so wichtig.“, so Schulze.

Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung, führte gemeinsam mit seiner Tochter Jessina Kunkel durch den Abend und zeigte sich tief berührt von dem Spendenergebnis: „Ich bin überwältigt und dankbar für die enorme Unterstützung, die wir heute Abend erfahren haben. Jeder gespendete Euro hilft uns, Kindern weltweit Zugang zu Bildung zu ermöglichen und unsere Vision voranzutreiben.“

Für eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle Unterhaltung sorgten zahlreiche Künstler, die das Programm der Gala für den Zweck ohne Gage bereicherten. Den festlichen Auftakt machten die Pfaffendorfer Turmbläser, die mit ihren traditionellen Klängen die Gäste auf einen besonderen Abend einstimmten.

Anschließend verblüffte Marco Miele das Publikum mit der Kunst der Mentalmagie, bevor Peggy March, begleitet von der renommierten Otti Bauer Band, die Bühne betrat. Mit ihrem Welthit „I Will Follow Him“ und weiteren zeitlosen Schlagern versprühte sie pure Lebensfreude. Der talentierte Diabolo-Künstler Pranay Werner beeindruckte mit seinen artistischen Jonglagen und akrobatischen Kunststücken, die das Publikum in Staunen versetzten. Die Kultband Extrabreit animierte die Gäste bei ihrem Hit „Hurra, hurra, die Schule brennt“ zum Mitsingen. Stiftungsgründer Reiner Meutsch nahm dies humorvoll auf und erklärte mit einem Augenzwinkern: „Wir wollen natürlich nicht, dass unsere Schulen brennen!“ – ein Moment, der für Schmunzeln im Saal sorgte.

Die Geigerin Kim Leonores zog das Publikum mit einer virtuosen Mischung aus klassischen und modernen Stücken in ihren Bann, bevor die Artistin Estrella Urban die Gäste mit ihrer kraftvollen und präzisen Handstandakrobatik begeisterte. Ihre elegante Darbietung faszinierte und fesselte die

Zuschauer. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt folgte mit Deborah Sasson und Tenor Michael Storrs, die mit bewegenden Arien und Duetten für Gänsehautmomente sorgten. Den krönenden Abschluss des Abends bildete schließlich der Weltstar Tony Christie mit seiner Band, der mit Klassikern wie „Is This the Way to Amarillo“ die Gala stimmungsvoll abrundete.

Dank der großzügigen Spenden an diesem Abend kann FLY & HELP nun 16 neue Schulen bauen, die für tausende Kinder bessere Zukunftschancen eröffnen. Die Stiftung trägt das DZI Spendensiegel – das Gütesiegel seriöser Spendenorganisationen. Alle Spenden kommen 1:1 bei den Projekten an, da Reiner Meutsch alle Verwaltungskosten privat trägt oder diese von Sponsoren übernommen werden. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten liefert die Website der Stiftung FLY & HELP unter www.fly-and-help.de. Foto: Peter Seydel