Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Die Kleinsten klettern auf den höchsten Gipfel – Leo und Nico schlagen beim German Masters Finale der U11er auf

Dass mal zwei DJK’ler auf der der deutschen Badminton-Meisterschaft der Altersklasse U11 teilnehmen dürfen – und das ist faktisch das German Masters Finale – ist schon etwas Besonderes. Dieses Kunststück gelang Leo Lindner im Einzel und zusammen mit Nico Rehorst auch im Doppel.

Die beiden hatten in den letzten Monaten bei zahlreichen Turnieren in nah und fern mit guten Platzierungen so viele Ranglistenpunkte gesammelt, dass es für die Qualifikation reichte und man sich auf den langen Weg nach Trostberg in Bayern machen konnte.

Dort traten die Jungs als die einzigen rheinland-pfälzischen Vertreter gegen die versammelte deutsche Elite an – und wie das so ist, wenn man den Gipfel erklommen hat, wird die Luft dort bekanntlich etwas dünner.

Trotzdem ging man die Sache relativ gelassen an. Da dem K.O. System eine Gruppenphase vorgeschaltet war, kam es zu einigen schönen Spielen. Leo konnte im Einzel sogar seinen ersten Sieg auf diesem Niveau einfahren. Und auch im Doppel hätte es in einem Match fast einen Erfolg gegeben. Man musste bei einigen gesetzten Gegnern aber auch anerkennen, dass die Jungs auf diesem Level noch nicht mithalten können – das schmälert aber in keinster Weise die starke Leistung der jungen Westerwälder.

Ein krasses Erlebnis war das Ganze auf jeden Fall – und wurde von den begleitenden Vätern mit ein paar Abstechern in das alpine Grenzgebiet zu Österreich noch weiter aufgepeppt – das hatten sich die beiden aber auch echt verdient. Gut gemacht Jungs und weiter so! Nadja Oligschläger – Foto: Ralf Hoss