Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Großartiger Sieg der Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen

Die Hinrunde der Saison neigt sich langsam dem Ende zu, doch die Kräfte der Seniorenmannschaft des BC Altenkirchen dafür noch lange nicht. Am Samstag, 09. November, konnte der BCA mit einem 8:0 Sieg beim Heimspiel gegen den 1.BC Neuwied glänzen. Es gab spannende Kämpfe. So wurden das erste Herreneinzel, gespielt von Colin Thiel und das zweite Herreneinzel, gespielt von Nicky Abegunewardene, in drei Sätzen gewonnen. Alwina Boiko machte das Dameneinzel ebenso spannend. Den ersten Satz verlor sie 18:21, konnte jedoch schnell die Spielweise ihrer Gegnerin durchschauen und die Taktik anpassen. So konnte Alwina das Spiel umdrehen und die beiden darauffolgenden Sätze gewinnen. Robin Krämer konnte im dritten Herreneinzel seine volle Stärke unter Beweis stellen und gewann deutlich. Ebenso erfolgreich und nicht weniger spannend ging es in den Doppeldisziplinen her. Das Power-Duo Colin und Nicky konnte das erste Herrendoppel in zwei Sätzen kompromisslos gewinnen. Im zweiten Herrendoppel erlangten Stephan Hoffmann und Robin Krämer in zwei Sätzen mit 21:13 und 21:19 den nächsten Punkt für das Team. Das Damendoppel, gespielt von Alwina Boiko und Lena Siemens, ging durch Nichtantritt der gegnerischen Mannschaft an den BC Altenkirchen. Die Aufstellung im Mixed war gut gewählt, Mathias Wiedenmann und Desiree Kinner kämpften um jeden Punkt und gewannen in zwei Sätzen mit 21:11 und 21:12. Nach dem Spiel konnte die Mannschaft wieder Kraft tanken und geht mit Eifer in das nächste Spiel am 23.11. gegen BC Niederlützigen II. Annika Kick – Foto: BCA