WISSEN – Luftgewehr-Bundesliga: Wissener SV stellt neuen Mannschaftsrekord auf

Für die erste Luftgewehrmannschaft des Wissener SV ging es zum dritten Bundesliga-Wochenende nach Osterrode im Harz, wo mit der SB Freiheit und der SSG Kevelaer gleich zwei ehemalige Deutsche Meister auf das Team von der Sieg warteten. Mit dem nötigen Respekt, aber auch einem großen Selbstbewusstsein, welches sich die Mannschaft des Wissener SV durch die überzeugenden Leistungen der vergangenen Wettkämpfe erarbeitete, wollte man auch an diesem Wochenende auf Punktejagd gehen.

Am ersten Wettkampftag kam es zum Aufeinandertreffen mit der SB Freiheit, die mit Jolyn Beer und Jeanette Hegg-Duestad gleich zwei Schützinnen an den Start schickten, die an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnahmen. Trainer Bernd Schneider schickte für den Wissener SV Amalie Evensen, Franziska Stahl, Tamara Zimmer, Max Ohlenburger und Sophie Scholz an die Schießlinie. In einem packenden Wettkampf zeichnete sich erst spät eine Tendenz zugunsten der SB Freiheit ab. An drei Positionen musste sich der Wissener SV dem Team aus Osterode geschlagen geben. An den verbleibenden zwei Positionen ging der Wettkampf mit einem Stechen in die Verlängerung. Während ein Stechen zugunsten der SB Freiheit endete, konnte Sophie Scholz den Ehrenpunkt zur 4:1-Niederlage sichern.

Am zweiten Tag kam es zum Aufeinandertreffen mit der SSG Kevelaer, bei dem Marvin Giegling für Sophie Scholz ins Team rotierte. Von Beginn zeigte sich das Wissener Team von der Niederlage am Vortag unbeeindruckt und legte mit hohen Ringzahlen vor. Amalie Evensen (397 Ringe), Franziska Stahl (398 Ringe), Tamara Zimmer (397 Ringe), Max Ohlenburger (397 Ringe) und Marvin Giegling (397 Ringe) erwischten einen bärenstarken Tag, was nicht nur einen 3:2-Sieg gegen die SSG Kevelaer bedeutete, sondern mit 1.986 Ringen auch Bundesligarekord für den Wissener Schützenverein darstellte. Der Wissener SV steht aktuell auf Platz fünf der Tabelle und liegt somit voll im Soll. Der nächste Wettkampf findet am 23.11. in Solingen statt. Gegner ist dann die Mannschaft der Ohligser SGem 75/03. Florian Marhöfer – Fotos: Jonas Schröter, Wissener SV