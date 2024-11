Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Kein alltäglicher Wettkampf für die Westerwälder Badmintonkids – Leistungssport pur bei den Südwestdeutschen Meisterschaften in Worms

Ab in den Süden hieß es für die Gebhardshainer Wettkampfgruppe am Wochenende. Zum vorläufigen Saisonhöhepunkt trafen sich die Topjugendspiele aus Hessen, Thüringen, Rheinhessen-Pfalz, dem Saarland und dem Rheinland. In allen Disziplinen und AK wurden die Südwestdeutschen Meister ermittelt.

Stark vertreten waren im Team Rheinland dabei die Westerwälder, die sich durch konstant gute Leistungen in den vergangenen Monaten für Worms qualifizieren konnten. An den Start gingen Leo Lindner, Nico Rehorst, Ben Euteneuer, Lenny Maus, Nele Corten (U13), Jamie Maus, Ben Lindner, Josephine Fehling, Leonie Euteneuer (U15) sowie Julian Hoß (U17).

Obwohl viele unserer Kids auf B und A-Ranglisten schon reichlich Erfahrung sammeln konnten, war die SWD nochmals eine andere Hausnummer und bärenstark besetzt, da natürlich alle Landesverbände die Titel nach Hause holen wollten.

Trotzdem präsentierten sich alle von ihrer besten Seite. Im unerbittlichen K.O. System war zwar oft nach der ersten Runde Schluss, aber viele der verlorenen Spiele verliefen relativ knapp und man merkte, dass oft der Kontakt zur Leistungsspitze vorhanden ist. Die in Worms gezeigte Leistung der Kids ist Bestätigung und weitere Motivation für alle, die viermal wöchentlich in der Halle trainieren!

Erstmalig mit dabei war auch Luca Nolte. Der junge Andernacher hat vor kurzem nach langer Vakanz das Amt des Leistungssportkoordinators im BVR übernommen und konnte sich als Coach und Betreuer hautnah einen ersten Überblick verschaffen. Bei den Kids kommt Luca jedenfalls super an. Jetzt gilt es, Visionen zu entwickeln und zusammen mit den Vereinstrainern ein echtes „Team Rheinland“ zu formen – damit wir zukünftig ganz oben mitspielen. Wir wünschen Luca dabei eine glückliche Hand und werden ihn nach Kräften unterstützen! Nadja Oligschläger Foto: BC Gebhardshain