Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

WISSEN – Proklamation der Wissener Tollitäten

Mit dem Einmarsch des Spielmannszugs „Alte Kameraden“ Niederhövels am Sonntag um 11:11 Uhr kündigte sich Großes im Wissener Kulturwerk an. Auf dem Dienstplan der heimischen Karnevalisten stand nämlich die Proklamation der neuen Tollitäten. Doch zuvor wurden die „alten“ Jecken verabschiedet. „Ihr habt uns durch eine wunderschöne Session geführt“, rief Sitzungspräsidentin Lisa Trapp den närrischen Majestäten unter starkem Beifall zu. Kinderprinzessin Maya I. aus dem Hause Buchen und das Dreigestirn als Premiere im Wissener Karneval wurden noch mit Präsenten und natürlich einem dreifachen „Wissen ojö-jo“ bedacht.

Dann war es soweit: Die frischgebackene Kinderprinzessin Alicia (Köllemann) sowie Prinz Julius I. und Anna I. aus dem Hause van Wijk traten auf die Bühne. Die beiden Letztgenannten sind Vater und Tochter, auch dies ein Novum in der Siegstadt. Den vielen Gratulationen schloss sich auch Bürgermeister Berno Neuhoff an: „Unsere Karnevalsgesellschaft ist 1856 gegründet worden, aber der Karneval ist jung geblieben!“ Auch die Gäste aus der französischen Partnerstadt Chagny freuten sich sichtbar über die drei Tollitäten, die der Session 2024/25 ganz bestimmt den würdigen Glanz verleihen. Nach dem offiziellen Teil der Proklamation hiess man noch die vielen Gastvereine willkommen und begrüßte die drei Solomariechen bei einer schwungvollen Tanzdarbietung. Für die musikalische Begleitung sorgte in gewohnter Weise die Dancing Band „Sunshine“. (bt) Fotos: Bernhard Theis