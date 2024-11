Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

Irgendwo – RKK-Ehrungen im Rahmen der Herrensitzung

Die Herrensitzung der Karnevalsgesellschaft Wenter Klaavbröder e.V. hielt für die Aktiven Gerd Brassel und Peter Kick noch besondere Überraschungen bereit. Die waren verbunden mit dem Bezirksvorsitzenden der Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) Erwin Rüddel. Der verlieh den beiden Klaavbröder in Anbetracht ihrer karnevalistischen Aktivitäten jeweils die RKK-Verdienstmedaille in Bronze. Peter Kick, aus Neustadt/Wied, trat 1989 der KG und tat sich als 2. Vorsitzender und Elferrat besonders hervor. Mit seiner Gattin Ulrike stellte er im Jahr 2001 das Prinzenpaar. Zahlreiche Helfereinsätze und als Fahrer des Prinzenwagen beim Umzug zeichnen den Geehrten ebenso aus. Gerd Brassel aus Windhagen gehört seit 1996 der KG an und hat sich besondere Verdienste als Vorstandmitglied Aufbauleiter, Elferrat und Elferratssprecher, beim Bau der Bühnenbilder sowie bei den Stehtischaufsätzen für Sitzungen erworben. Seine Hauptaufgaben versieht er im Elferrat und im Vorstand. Der RKK-Bezirksvorsitzende lobte das unermüdliche ehrenamtliche Engagement dieser beiden Karnevals-Aktiven. „Ohne eueren Einsatz wäre manches so nicht möglich gewesen. Dafür gebührt euch einmal mehr Anerkennung und Dank! Ihr gehört zu den tragenden Stützen der KG Klaavbröder“, betonte Erwin Rüddel unter Zustimmung. Das Foto zeigt (v.li.): KG-Vorsitzenden Alexander Rüddel, RKK-Bezirksvorsitzenden Erwin Rüddel, Peter Kick, Gerd Brassel und den stellvertretenden KG-Vorsitzenden Holger Krumscheid. Foto: Renate Rüddel