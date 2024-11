Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

REGION – Sabine Bätzing-Lichtenthäler trifft in ihrer Virtuellen Mittagspause Martin Haller, den Landesvorsitzenden des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge

Die „heimische“ SPD- Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt anlässlich des Volkstrauertages einen Gast zur „Virtuellen Mittagspause“. Am 18.November tauscht sie sich mit Martin Haller aus. Neben seiner Funktion als Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, ist er auch Landesvorsitzender des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Der Volkstrauertag ist der Tag des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewalt, der zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag stattfindet. Der Volksbund spielt für diesen Tag eine zentrale Rolle, denn er widmet sich der Pflege von Kriegsgräbern, der Dokumentation von Kriegsopfern und der Förderung der Völkerverständigung.

„Mir liegt der Austausch mit Martin Haller sehr am Herzen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erinnert uns daran, dass Versöhnung und Frieden Hand in Hand gehen. Durch seine wichtige Arbeit bewahrt er die Vergangenheit und gibt der Zukunft Hoffnung. Gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je!“ so die Fraktions- und Parteivorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD

Wer dabei sein möchte, sollte sich Montag, den 18.November 2024 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr freihalten. Dann findet via Instagram über das Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@sabine_baetzing) die Übertragung der Virtuellen Mittagspause statt, bei der gerne währenddessen Fragen gestellt und mitdiskutiert werden kann.