Veröffentlicht am 11. November 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch in Bad Hönningen

Im Zeitraum zwischen Montagmittag, 28. Oktober 2024 und Freitagnachmittag, 08. November 2024, kam es in Bad Hönningen zu Sachbeschädigungen an Grundstückszäunen. Ein Unbekannter verschaffte sich durch die beschädigten Zäune Zugang zu Gartenhäusern, die sich auf den Grundstücken der Geschädigten in der Rheinallee und „Am Sportplatz“ befanden. Der Mann übernachtete in mindestens einem Gartenhaus. Dort hinterließ er persönliche Gegenstände, u. a. einen Schlafsack. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Quelle: Polizei