SCHÜRDT – Adventsfeier in Schürdt

In diesem Jahr möchte die Ortsgemeinde Schürdt am Sonntag, 01. Dezember 2024 eine Adventsfeier für Groß und Klein ausrichten. Der Tag beginnt um 13 Uhr an der Bushaltestelle. Dort wird wieder ein Weihnachtsbaum aufgestellt und der wird, bei Kakao und Glühwein, geschmückt. Wer gerne noch etwas aus seinen Vorräten beisteuern mag, ist natürlich auch dieses Jahr herzlich eingeladen dies auch am Baum aufzuhängen. Die Akteure freuen sich auf einen schönen, bunten Baum! Für die Getränke bringt bitte jeder eine eigene Tasse mit!

Ab 15 Uhr findet man sich zu Kaffee, Kuchen (über Kuchenspenden freut man sich sehr, bitte bei der Anmeldung angeben) und auf ein gemütliches Beisammensein in der Grillhütte ein. Die Gemeinde hofft dabei auf eine rege Teilnahme aller Schürdter und Schürdterrinnen, aber gerade auch der Schürdter Senioren und Seniorinnen. Bitte meldet Eure Kinder bis zum 28. November 2024 für die Feier an, damit auch jedes Kind ein schönes Weihnachtspräsent vom Nikolaus bekommen kann! Anmelden könnt ihr euch bei: Julia Schreiner 0171 4170459 oder Birte Ringhoff 0171 2731297 oder Clarissa Saynisch 02685/8648. Foto: Archiv BK