Veröffentlicht am 11. November 2024 von wwa

ELKHAUSEN – Kegelclub Elkhausen feiert Jubiläum

Im Sommer 1974 gründeten zwölf Herren aus Katzwinkel und Elkhausen einen Club, der noch heute besteht. Die fröhliche Vereinigung nennt sich „ESI“, was „Einer steht immer“ bedeutet. Es geht nämlich um den einstmals populären Kegelsport, dem man hier entgegen des allgemeinen Trends bis in unsere Tage frönt. Nach einigen Wechseln beträgt die Zahl der aktiven Kegler inzwischen noch sieben Personen. Zehn sind in den 50 Jahren seit der Gründung verstorben. Ihnen galt ein kurzes Gedenken. Besonders froh, so Präsident Fred Börner bei der jüngsten Zusammenkunft, sei man darüber, dass noch zwei Kegelfreunde aus der Anfangszeit mitmischen. Zum einen Senior Friedhelm Schönborn, der auch mit 84 Jahren noch eifrig die Kugel schiebt. Der zweite ist Börner selbst. Er hält noch immer die Fäden in der Hand und den Laden mit seinem Organisationsgeschick am Laufen. Gekegelt wird alle zwei Wochen jeweils freitags auf der Anlage von Haus Marienberge/Arche Noah bei Elkhausen. „Wir bedanken uns in aller Form bei der Hausleitung für das Bereithalten der Bahn“, betont der Präsident und zeigt das Original der Clubsatzung von 1977.

Damals herrschten offenbar strenge Sitten. „Wer zu spät kommt, zahlt 1.- DM Geldbuße bei jeweils fünf Minuten Karenzzeit“ oder „Wer den Kegelabend vorzeitig ohne Grund verläßt, wird ebenfalls mit einer Strafzahlung belegt!“. Viel zu erzählen gibt es auch von spannenden Wettbewerben, sagt einer der Kegelbrüder. Regelmäßig standen Clubmeisterschaften mit hervorragenden Einzelleistungen auf der Tagesordnung, was inzwischen aber nachgelassen hat. Immer jedoch geht es um Geselligkeit in froher Runde. Dazu gehören beispielsweise Planwagenfahrten mit Familienangehörigen oder Maifeiern. Einer der Ausflüge führte sogar nach Mallorca. „Um die Freitagstreffen noch attraktiver zu gestalten, helfen unsere Frauen oftmals bei der Ausgestaltung des leiblichen Wohls mit“, betonte Börner noch voller Dankbarkeit. Im Jubiläumsjahr haben sich die sportlichen Herren schicke blaue Poloshirts mit dem Aufdruck ihres Clublogos gegönnt. Zwischen Weihnachten und Neujahr geht es bei bester Stimmung nach Birken-Honigsessen, für Anfang 2025 hat man sich eine spezielle Bildungsreise nach Köln vorgenommen. Beim Besuch der jüngsten Zusammenkunft auf der Kegelbahn konnte sich der Beobachter dem Eindruck nicht entziehen, die sieben Freunde haben noch immer großen Spaß an ihrem Treiben und werden ganz bestimmt noch oft die glänzende Kugel zielsicher über die Bahn jagen. (bt) Fotos: Bernhard Theis

Foto: Der Kegelclub „ESI – Einer steht immer“ trifft sich alle zwei Wochen auf der Anlage von Haus Marienberge/Arche Noah bei Elkhausen. Waren bei Gründung vor 50 Jahren noch zwölf sportliche Herren mit der fröhlichen Partie, sind es jetzt noch sieben. Zu sehen sind bei der Jubiläumsfeier von links vorne: Andreas Buchen, Thomas Wendig und Jürgen Stentenbach. Hinten stehen Theo Kemper, Clubpräsident Fred Börner, Senior Friedhelm Schönborn (beide übrigens von Beginn an dabei) und Werner „Olli“ Holschbach.