Veröffentlicht am 11. November 2024 von wwa

SCHÖNSTEIN – Martinsfeuer in Schönstein

Die Freiwillige Feuerwehr Schönstein (Löschzug 2 der Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen) gab sich am Samstag wieder viel Mühe beim Aufbau des riesigen Martinsfeuers am örtlichen Sportplatz. Dies hat auch eine lange Tradition im Schlossdorf. Seit mehr als 70 Jahren legt man sich mächtig ins Zeug um vor allem den Kindern am Martinstag ein ordentliches Flammenspektakel zu bieten. Neben der aktiven Wehr bringt sich auch die Jugendabteilung regelmäßig ein und hilft beim Aufschichten des Holzes mit, wofür sich Wehrführer Steffen Schmidt am Schluss ausdrücklich bedankte. Im Einsatz waren rund zwei Dutzend Helfer mit mehreren Fahrzeugen. Nach der getanen Arbeit gab es noch eine gute Portion selbstgekochte Erbsensuppe für alle. Der Martinszug startet am Montag, 11. November, unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen um 18:30 Uhr am Schloss. Über die Hauptstraße geht es laternenbewaffnet zum Feuerwehrhaus neben dem Sportplatz, wo dann das Martinsfeuer abgebrannt wird. Dem Hörensagen nach gibt es anschliessend Brezeln für die Kinder. (bt) Fotos: Bernhard Theis