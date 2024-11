Veröffentlicht am 11. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Aktuelles zum Jahreswechsel in Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht

Sie möchten „up-to-date“ sein mit den Regelungen in Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht? In diesem Praxisseminar erfahren Sie, wie Sie anstehende Änderungen für Ihr Unternehmen vorteilhaft, für Ihre Mitarbeiter gerecht und im Einklang mit den Finanzbehörden sowie Sozialversicherungsträgern umsetzen können. Sie können wählen zwischen dem Präsenzseminar in Koblenz am Dienstag, 17. Dezember 2024 oder der live-Online Variante am 09. Dezember oder 16. Januar 2025. Weitere Informationen gibt es bei der IHK-Akademie Koblenz: Vicky Hammes, www.ihk-akademie-koblenz.de Telefon 0261 30471-15