Veröffentlicht am 11. November 2024 von wwa

VG KIRCHEN – Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in der Verbandsgemeinde Kirchen

Zum Volkstrauertag am Sonntag, 17. November 2024 finden in der Verbandsgemeinde Kirchen folgende Gedenkfeiern statt:

Brachbach: 10:00 Uhr auf dem alten Friedhof an der Kriegergedächtniskapelle. Mitgestaltet wird die Gedenkfeier von der Feuerwehr, dem Musikverein Lyra und dem Schützenverein Brachbach.

Friesenhagen: gegen 10:15 Uhr nach dem Gottesdienst Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Pfarrkirche unter Mitwirkung der Freiwilligen Feuerwehr und des Musikvereins Concordia.

Freusburg: 14:30 Uhr an der Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof in Freusburg. Aufstellung für den Trauermarsch zur Kapelle ist um 14:00 Uhr am Otto-Pfeiffer-Museum.

Stadt Kirchen und Ortsteile: 11:00 Uhr gemeinsame Gedenkfeier der Stadt Kirchen und ihrer Ortsteile Katzenbach, Wehbach, Wingendorf und Herkersdorf-Offhausen an der Kriegsgräberstätte auf dem Hardtkopffriedhof in Kirchen unter Mitwirkung der örtlichen Vereine

Mudersbach: 11:00 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof (Bergstraße). Die Siegtaler Musikanten und die Feuerwehr sorgen für einen würdigen Rahmen.