Veröffentlicht am 11. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz: Go Out Info-Wochen erfolgreich gestartet

Erstmals bietet das International Office (IO) für die Studierenden der Hochschule Koblenz ein vielfältiges Informationsprogramm zu Auslandsprojekten. Die „Go Out Info-Wochen“ finden vom 4. bis einschließlich 23. November am Campus in Koblenz statt. Ergänzt wird das Programm mit dem eintägigen Onlineworkshop „Communication Skills for International Experience“ am 9. November. Dieser wird in Kooperation mit dem SemesterFIT Team angeboten. Zu dem Thema „Interkulturelle Kompetenzen“ können sich die Studierenden in einem Seminar am 22. und 23. November informieren.

Anne Quander, Leiterin des IO, freut sich über das rege Interesse der Studierenden, die sich an der Infotheke und in der Beratungslounge über Auslandssemester, Auslandspraktika und weitere Auslandsprojekte informieren und mit dem Team des IO ins Gespräch kommen. „Die meisten unserer Studierenden planen eine Auslandsphase zum Wintersemester. Mit einem Jahr Vorlauf für das geplante Projekt haben die Studierenden jetzt einen guten Planungsrahmen. In unserem OLAT Info-Kurs „Go Out – Wege ins Ausland“ finden die „Outgoer-to-be“ hilfreiche und umfassende Informationen sowie Erfahrungsberichte anderer Studierender, die bereits im Ausland waren. Das persönliche Gespräch gibt oft jedoch den entscheidenden Anstoß, dass Studierende ein Auslandsprojekt wagen. Das freut und bestärkt uns in unserer Arbeit.“

Dr. Fabian Altemöller, Stellvertreter der Abteilung und gleichzeitig Referatsleiter des Center for Communication Studies (CCS) ergänzt: „Auch Studierende, die keine Auslandsphase machen, haben hier an der Hochschule zahlreiche Möglichkeiten, sich bei verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen. Damit entwickeln sie wichtige `Soft Skills` für den späteren Berufseinstieg und können spannende Netzwerke aufbauen wie etwa durch ihr Engagement bei IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) oder ESN (Erasmus Student Network). Durch ihre aktive Beteiligung sowie die Teilnahme an Sprachkursen und weiteren Angeboten des CCS sammeln sie gleichzeitig wertvolle Punkte für das ‚Zertifikat Interkulturelle Kompetenz‘ der Hochschule Koblenz.“

Weitere Informationen zu den Go Out Info-Wochen unter https://www.hs-koblenz.de/rmc/international-office/projekte-veranstaltungen/go-out-info-wochen.