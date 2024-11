Veröffentlicht am 10. November 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schlagzeug-Star Udo Dahmen leitet Workshop der Kreismusikschule

Er ist nicht nur ein exzellenter Schlagzeuger, ein wahrer Meister an den Sticks, sondern auch Lehrer und Autor und damit ein steter Wanderer zwischen Hör- und Konzertsälen. Prof. Udo Dahmen mag damit nicht unbedingt dem Klischee des typischen Drummers entsprechen, dafür hat er unendlich viel für die Szene in Deutschland erreicht. Umso größer Freude ist die Freude bei der Kreismusikschule, dass man Dahmen für einen Workshop beim 4. Drum Day im Kulturhaus in Hamm (Sieg) gewinnen konnte. Am Samstag, 23. November, wird er von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto „Am Anfang steht der Groove“ sein Wissen an alle interessierten Schlagzeuger weitergeben, egal mit welcher Könnensstufe.

Die Liste der Künstler und Bands, für die Dahmen schon die Trommeln und Becken bearbeitet hat, liest sich wie ein „Who is who?“: von Achim Reichel bis Sarah Brightman, von Nina Hagen bis Jack Bruce. Von 1983 bis 2003 war Dahmen Dozent für Popularmusik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, anschließend bis 2023 künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor der Popakademie Baden-Württemberg.

Sein Workshop in Altenkirchen ist durch die persönlichen Kontakte von Michael Strunk zustande gekommen. Der langjährige Schlagzeug-Lehrer an der Kreismusikschule, bei dem viele Fäden zusammenlaufen, kann das Wirken des berühmten Kollegen fast nur in Superlativen beschreiben: „Udo Dahmen ist vielleicht der beste Lehrer in Europa, eine absolute Koryphäe. Seinen Schülern zeigt er Wege auf, um ein ganz neues Niveau zu erreichen.“ Dabei, so Strunk, habe Dahmen das seltene Talent, sowohl Einsteiger als auch Profis weiterzubringen.

Ziel des Workshops ist die Vertiefung der praktischen und theoretischen Kenntnisse des Drumsetspiels in verschiedenen Stilarten von Rock und Pop, Soul und Latin. „Wir möchten damit nicht nur unseren Schülerinnen und Schülern eine einmalige Gelegenheit bieten, sondern richten uns wie bei vielen anderen Angeboten an alle interessierten Musiker der Region, ob aus Vereinen, Bands oder anderen Bereichen“, so Stefanie Neuhoff als Verwaltungsleiterin der Musikschule.

Die Teilnahmegebühren sind gestaffelt: Die Schüler der Kreismusikschule zahlen dank Unterstützung des Fördervereins lediglich 5 Euro. Für alle anderen liegt der Preis bei 20 Euro. Wer aber dem Förderverein beitritt, kann für den Jahresbeitrag von 16 Euro teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort unter Tel. 02681 812283 oder musikschule@kreis-ak.de per Mail möglich.

Foto. Prof. Udo Dahmen wird beim 4. Drum Day der Kreismusikschule sein riesengroßes Wissen an alle interessierten Schlagzeuger aus der Region weitergeben. Foto: Arthur Bauer