Veröffentlicht am 10. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – 50 Jahre Rosen-Apotheke: Ein starkes mittelständisches Unternehmen feiert Jubiläum – Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig und Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz gratulieren Firmenchef Johannes Neukirchen

Eine Neuwieder Institution feiert runden Geburtstag – und hätte es in all dem geschäftlichen Trubel fast gar nicht bemerkt. „Wir wussten zwar, dass es irgendwann so weit ist, aber sie haben uns mit ihrem Schreiben dann doch ein bisschen überrascht“, gab ein gut gelaunter Unternehmenschef Johannes Neukirchen zu, als ihn Oberbürgermeister Jan Einig und Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz kürzlich besuchten, um ihm zum 50-jährigen Firmenjubiläum zu gratulieren. Die Urkunde, die sich dabei überreichten, werde eine „Ehrenplatz“ bekommen, versprach der Chef.

Die Rosen-Apotheke ist eine feste Größe in Neuwied und genießt hohe Beliebtheit in der Bevölkerung. Mit ihrem umfangreichen Sortiment und dem persönlichen Service ist sie ein wichtiger Anlaufpunkt im Alltag vieler Neuwieder. Nicht selten sind deshalb sogar lange Schlangen vor dem Geschäft zu beobachten. Neukirchen führt dabei auch weniger eine klassische Apotheke, als ein echtes mittelständisches Unternehmen. Zusammen mit zwei weiteren, 2020 übernommenen Apotheken beschäftigt er rund 150 Mitarbeiter.

Im Gespräch mit OB und Wirtschaftsfördererin macht der Firmenchef zwar deutlich, dass seine Häuser mit den gleichen Problemen wie alle Apotheken zu kämpfen haben („Gesundheitspolitik ist zurzeit bundesweit schwierig.“), er am Standort Neuwied aber weiterhin sehr zufrieden ist. So sei auch der große Anbau 2018/19 in der Dierdorfer Straße die absolut richtige Entscheidung gewesen.

Positiv erwähnte der Apotheker in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit dem Neuwieder Bauamt. „Natürlich gibt es bei einer solchen Baumaßnahme einige bürokratische Anforderungen, die man hinterfragen könnte. Aber in Neuwied war es immer möglich, einen Mitarbeiter anzurufen und kurzfristig einen Gesprächstermin zu bekommen. Das habe ich schon anders erlebt,“ betonte Neukirchen.

Bei einer abschließenden Führung „hinter den Kulissen“ erhielten Oberbürgermeister Einig und Alexandra Rünz Einblicke in die Abläufe des modernen Apothekenbetriebs und zeigten sich beeindruckt. „Wir sind sehr froh, solch ein erfolgreiches Unternehmen wie die Rosen-Apotheke in unserer Stadt zu wissen“, sagte Einig und dankte Neukirchen dafür, dass er nicht nur zahlreiche Arbeitsplätze schafft, sondern auch eine wertvolle Rolle in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung spielt.

Foto: 50 Jahre Rosen-Apotheke: Oberbürgermeister Jan Einig und Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz gratulierten Firmenchef Johannes Neukirchen und überreichten ihm eine Urkunde zum stolzen Jubiläum. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh