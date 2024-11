Veröffentlicht am 10. November 2024 von wwa

DIERDORF – Abend der Feuerwehren VG Dierdorf – Ehrungen und Beförderungen bei den Feuerwehren der VG Dierdorf

Die Feuerwehrangehörigen des Einsatzdienstes und der Alterskameradschaft trafen sich am 8. November im Gemeinschaftshaus in Dierdorf-Wienau zu ihrer 24. Jahresabschlussveranstaltung. Mit dabei waren Vertreter der Politik und Verwaltung. Auf dem Programm standen der Rückblick auf das Jahr, Ausblick, Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen.

Wehrleiter Andreas Schmidt hatte gerade zu seiner Begrüßung angesetzt, da wurde er jäh unterbrochen. Die Feuerwehrkameraden Großmaischeid unter Leitung von Marc Weber betraten die Bühne und hatten für ihren Wehrleiter, der erst kürzlich in seinem Amt bestätigt worden war, eine große Überraschung von allen aktiven Kameraden der Verbandsgemeinde parat. Andreas Schmidt konnte ein ganz individuelles Rednerpult enthüllen. „Das habe ich mir schon seit 24 Jahren gewünscht“, gestand er der Versammlung und bedankte sich herzlich.

Am neuen Pult konnte der Wehrleiter dann zur Begrüßung und Totenehrung schreiten. Rückblickend schilderte er die wichtigsten Einsätze der bisherigen 111 Alarmierungen in diesem Jahr. Die wesentlichsten Einsätze waren 35 Brände, 30 Hilfeleistungen und 17 Einsätze Gefahrstoff, die überwiegend überörtlich waren. Zwei Übungen wurden besonders erwähnt, es war die Übung des Landkreises „Gefahrstoffzug“ am Dierdorfer Aqua-Fit und das Jahrestreffen von Feuerwehren aus dem Westerwald mit sechs baugleichen Drehleitern, das erstmals in Dierdorf stattfand.

Andreas Schmidt ließ noch die wichtigsten Anschaffungen, wie zum Beispiel das HLF 20 oder die Modernisierung der Feuerwehr-Einsatzzentrale Revue passieren. Er konnte feststellen, dass der Feuerwehrbedarfsplan 20/24, zumindest was die Beauftragung betrifft, eingehalten wurde. Der Plan wird derzeit fortgeschrieben. Der Wehrleiter dankte, wie auch der Bürgermeister Manuel Seiler, Landrat Achim Hallerbach und der BKI Holger Kurz, den Anwesenden für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Ein ausdrückliches Dankeschön ging auch an die Arbeitgeber, Ehepartner und Lebensgefährten für die Freistellung „unserer Feuerwehrfrauen und -männer“.

Bürgermeister Manuel Seiler hob in seinem Grußwort hervor, dass die kommunale Familie voll hinter „ihrer Feuerwehr“ steht und alle Beschlüsse in Sachen Feuerwehr von den zuständigen Gremien einstimmig gefasst wurden. „Wichtig ist, dass ihr mit gutem Gerät und Ausstattung arbeiten könnt. Auch in Zukunft wollen wir unsere Wehren gut aufstellen“, konstatierte Seiler.

Landrat Achim Hallerbach lobte das neue Rednerpult als „Zeichen der Dankbarkeit der Mannschaft“. Er sieht die VG Dierdorf in Sachen Feuerwehr gut aufgestellt und versprach die volle Unterstützung des Kreises. Im Verlauf seines Grußwortes ging er auf die Entwicklung des Katastrophenschutzes im Kreis ein. So hat beim letzten Warntag alles funktioniert und das Sirenennetz wird weiter ausgebaut. Als Amtshandlung nahm er schweren Herzens die von Wehrleiter Schmidt gewünschte Entpflichtung als Kreisausbilder vor. Schmidt hat hier während seiner Amtszeit als Ausbilder rund 3.000 Feuerwehrkameraden ausgebildet.

Brand- und Katastropheninspekteur (BKI) Holger Kurz lobte in seinem Grußwort das Potenzial der Feuerwehren in der VG Dierdorf. Er ging auf den Klimawandel und die zu erwarteten Folgen ein und auf die anstehenden Änderungen im Katastrophenschutz.

Christian Siebenaller berichtete über die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr. Aktuell sind hier 20 Mitglieder in der Betreuung, neun Mädchen und elf Jungen. Im Rückblick erwähnte Siebenaller unter anderem die erfolgreiche Abnahme der Jugendflamme I von zwölf Jugendlichen und das Zeltlager. Für 2025 ist das Zeltlager in Ehlscheid geplant. Eine besondere Überraschung hatte er für den Kameraden und Jugendbetreuer Dominik Stein, der an dem Tag Geburtstag hatte, bereit: ein ohne sein Wissen aufgenommenes Gruppenfoto der Jugendfeuerwehr vor der Drehleiter.

In seinem Schlusswort bedankte sich Wehrleiter Andreas Schmidt, dass er für zehn weitere Jahre in seinem Amt bestätigt wurde. „Heute bin ich 26 Jahre, einen Monat und acht Tage in diesem Amt und es macht immer noch Spaß.“ Ein besonderer Dank ging an die Dorfjugend Wienau, die für die Bewirtung des Abends sorgte.

Beförderungen, Ernennungen, Entpflichtungen, Ehrungen

Beförderung zum Feuerwehrmann: Felix Joshua Friesen, Großmaischeid; Jan-Niclas Konz, Großmaischeid

Oberfeuerwehrmann: Justin Maurice Kaulbach, Dierdorf

Hauptfeuerwehrmann: Tobias Adams, Dierdorf; Benjamin Holschbach, Dierdorf

Brandmeister: Patrick Michels, Großmaischeid; Leon Böhm, Kleinmaischeid; Johannes Jünger, Marienhausen

Ernennungen zum Gruppenführer: Patrick Michels, Großmaischeid; Leon Böhm, Kleinmaischeid; Johannes Jünger, Marienhausen

Ernennung zum Wehrführer ab 1. Januar 2025: Florian Ohrem, Dierdorf

Entpflichtung: Holger Schneider als Wehrführer zum 31. Dezember 2024

Bronzenes Ehrenzeichen 15 Jahre: Hauptfeuerwehrmann Marcel Kaulbach, Dierdorf

Silbernes Ehrenzeichen 25 Jahre: Hauptfeuerwehrmann Maik Alof, Marienhausen; Oberbrandmeister Marco Schumann, Kleinmaischeid; Goldenes Ehrenzeichen 45 Jahre; Brandmeister Heinz-Peter Böhm, Kleinmaischeid: Löschmeister Andreas Henn, Kleinmaischeid; Hauptlöschmeister Jürgen Müller, Dierdorf

Silbernes Ehrenzeichen am Bande: Hauptbrandmeister Eckard Gerhards, Dierdorf; Hauptbrandmeister Holger Schneider, Dierdorf – Alle Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf/Wolfgang Tischler