Veröffentlicht am 10. November 2024 von wwa

REGION – Wertstoffhöfe des Landkreises Neuwied am Montag, 18. November 2024 nur bis 11:45 Uhr geöffnet

Aufgrund eines internen Anlasses sind die Wertstoffhöfe in Linkenbach, Linz und Neuwied am Montag, 18. November 2024 nur bis 11:45 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 19.11.2024 sind die Wertstoffhöfe wieder wie gewohnt geöffnet. Weitere Informationen finden sich online unter abfall-nr.de.