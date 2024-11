Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“ lädt zur Reise des Klanges

Am 17. November heißt es wieder „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus. Das Konzertthema diesmal: „Die Reise des Klanges“. Zu Gast ist die japanische Pianistin Mari Ichihashi. 1997 in Nagoya (Japan) geboren, lebt sie mittlerweile in Mannheim, wo sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst studierte. Sie besuchte zahlreiche Meisterkurse bei international namenhaften Pianisten und Pädagogen, darunter Hiroko Nakamura, Michael Krist Meister, Boris Petrushansky und Victor Rosenbaum. Beim Weltklassik-Konzert in Altenkirchen spielt sie Werke von Franz Schubert, Claude Debussy, Alexander Skrjabin und Franz Liszt.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Mari Ichihashi spielt bei „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. Foto: Leonore Welzin