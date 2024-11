Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Jedes Mädchen kann sich wehren! – KiJub-Workshop lehrt Selbstverteidigung und stärkt Selbstbewusstsein

Dem Kinder- und Jugendschutz kommt in der „Kinderfreundlichen Kommune“ Neuwied naturgemäß eine besonders große Bedeutung zu. Aus diesem Grund hat die städtische Jugendschützerin Tanja Buchmann für das Kalenderjahr 2024 ein breites Angebot an Gewaltpräventionsprogrammen zusammengestellt. Zum Jahresabschluss steht mit „Jedes Mädchen kann sich wehren!“ ein Workshop an, der sich gezielt an zehn- bis 15-jährige Mädchen richtet. An zwei Tagen lernen die Teilnehmerinnen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, zu kommunizieren und zu wahren. Zudem erhalten sie Einblicke in verschiedene Gewaltformen und erlernen Gegenwehrmöglichkeiten bei körperlichen und verbalen Übergriffen.

Der Workshop wird am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, durchgeführt. Die Teilnahme kostet 30 Euro – Teilnehmerinnen sollten bequeme sportliche Kleidung und Turnschuhe sowie Getränke und Verpflegung mitbringen. Anmeldungen können im Kinder- und Jugendbüro (KiJub) bei Tanja Buchmann telefonisch unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de vorgenommen werden.