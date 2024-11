Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

BETZDORF – Starker Zusammenhalt in Betzdorf-Gebhardshain: SPD-Mitgliederversammlung setzt Fokus auf regionale Themen

Zahlreiche Mitglieder der SPD Betzdorf-Gebhardshain kamen zur ordentlichen Mitgliederversammlung im Athen Grill in Betzdorf zusammen. Der Abend bot Gelegenheit zum Austausch über die aktuelle politische Lage und zur Diskussion zentraler Anliegen der Region.

Zum Auftakt begrüßten die Versammlungsleiter Marcel Schmidt und Colin Haubrich die Teilnehmenden und würdigten die erfolgreiche Arbeit von Martin Diedenhofen. Diedenhofen, kürzlich erneut von den Kreisvorständen Altenkirchen und Neuwied als Bundestagskandidat nominiert, erhielt dabei die volle Unterstützung des Ortsvereins Betzdorf-Gebhardshain.

„Martin leistet großartige Arbeit in Berlin für unsere Region“, betonte Ortsvereinsvorsitzender Schmidt. Seine klare Stimme für die Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie sein kontinuierliches Engagement für lokale Themen finden breite Anerkennung.

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends lag auf der Kommunalpolitik. Jan Hellinghausen, Bernd Becker und Ursula Brühl informierten über aktuelle Projekte und Herausforderungen auf Kreis-, Stadt- und Verbandsgemeindeebene. Die anwesenden Mitglieder nutzten die Gelegenheit, in einer lebhaften Diskussion eigene Perspektiven und Vorschläge einzubringen. Die Gespräche machten deutlich, dass der Ortsverein auch weiterhin aktiv die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Betzdorf-Gebhardshain vertreten und die Region zukunftsfähig gestalten will.

Neben den Berichten standen die Wahl der Delegierten für anstehende Konferenzen, darunter die Kreiskonferenz zur Neuwahl des Kreisvorstands, auf der Tagesordnung. Die Abstimmungen verliefen reibungslos, und die gewählten Delegierten erhielten großen Zuspruch.

Für den neuen Kreisvorstand kandidieren aus dem Ortsverein erneut der amtierende Kreisvorsitzende Jan Hellinghausen sowie der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Colin Haubrich als Geschäftsführer. Abschließend wurde über die bisherigen Erfolge und die zukünftigen Aufgaben des Vorstands gesprochen. Mit einem klaren Fokus auf die Anliegen der Region Betzdorf-Gebhardshain und einem starken Zusammenhalt zeigte sich die SPD Betzdorf-Gebhardshain entschlossen, weiterhin eine verlässliche politische Kraft vor Ort zu bleiben.