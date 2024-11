Veröffentlicht am 10. November 2024 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Willkommensbesuch bei Familie Sterzenbach

Am 01. Februar 2024 hat die kleine Thessa Sterzenbach das Licht der Welt erblickt. Sie wohnt mit ihren Eltern und ihrem Bruder Henning in der Limbacher Straße 24 in Hähnen. Ortsbürgermeister Dieter Zimmermann beglückwünschte die stolzen Eltern Katrischa und Christoph. Er wünschte der Familie alles Gute für die Zukunft und überreichte ein Begrüßungsgeschenk im Namen der Ortsgemeinde. Dieter Zimmermann Ortsbürgermeister