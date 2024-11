Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

HIRZ MAULSBACH – Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach lädt zur Seniorenfeier am 30. November 2024

Auch in diesem Jahr veranstalten die Ortsgemeinden Fiersbach und Hirz-Maulsbach, gemeinsam mit dem Schützenverein Maulsbach, eine Seniorenfeier, zu der alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 70. Lebensjahr –natürlich mit Begleitung- herzlich eingeladen sind. Am 30. November 2024, ab 14:30 Uhr im Schützenhaus Maulsbach. Die Organisatoren haben sich bemüht, ein Programm zu gestalten, bei dem neben Vorweihnachtlichem, auch die lockere Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Der Programmablauf sieht vor: Die Begrüßung, einen Auftritt der Tanzgruppe des Schützenvereins und Unterhaltung durch den Frauenchor Mehren. Zeit für eine Plauderstunde bei Kaffee und Kuchen mit Pfarrer Bernd Melchert und als einen Höhepunkt die Ehrung der ältesten Teilnehmerin, des ältesten Teilnehmers. Bitte anmelden bei Dieter Zimmermann bis zum 24. November 2024 an, damit auch entsprechend geplant werden kann. Dieter Zimmermann, Telefon: 1313 oder 0151-681425559. Dieter Zimmermann Ortsbürgermeister