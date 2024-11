Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

HILGENROTH – Vandalismus auf dem Hilgenrother Spielplatz

Gegen Ende der 43. KW wurden mutwillig zwei Sitzgelegenheiten auf dem Hilgenrother Spielplatz im Pavillon zerstört. Der Pavillon bietet einen trockenen Unterschlupf für Eltern und Kinder, die sich auf dem Spielplatz aufhalten und es ist sehr ärgerlich und stimmt traurig, dass solche Einrichtungen mutwillig kaputtgetreten werden. Den Kindern und Eltern werden damit aktiv die Möglichkeit des sorglosen Spielens auf dem Gelände genommen. Die Ortsgemeinde appelliert an die Verursacher und deren Eltern, sich mit dem Ortsbürgermeister oder einem weiteren Ratsmitglied in Verbindung zu setzen, damit der Vorgang ohne weiterführende Schritte bereinigt werden kann. Weiterhin wird um Hinweise, die zur Klärung der Sachlage in der betreffenden Zeit beitragen, gebeten.