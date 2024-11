Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spannende Zirkuswoche mit dem KOMPA Ev. Kinder- und Jugendzentrum AK – Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung ermöglicht ein integratives Zirkusprojekt für Kinder

Nach der erfolgreichen Zirkusaktion in den vergangenen Pfingstferien bot das KOMPA Ev. Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen in Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule, dem Mehrgenerationenhaus mittendrin und dem Kinderschutzbund Kreisverband Altenkirchen wieder eine Zirkuswoche in den Herbstferien an. 25 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren konnten sich auf eine spannende und abwechslungsreiche Fortsetzung freuen. Viele Kinder haben sich erneut angemeldet, aber auch „neue“ Kinder haben sich begeistern lassen. So fand wieder ein tägliches Training in der Turnhalle der Erich-Kästner-Grundschule unter der Leitung des Zirkuspädagogen Herr Zopp (Christof Heiner) und mit Hilfe tatkräftiger Ehrenamtlichen statt. Es wurde jongliert, gezaubert, durch die Lüfte gewirbelt, Menschenpyramiden gebaut, Einrad gefahren und vieles mehr. Das Besondere an diesem von „Zirkus macht stark“ im Rahmen des Bundesprogramms „Kultur macht stark“ geförderte Projekt ist die partizipative Arbeit. Im Laufe der Tage haben die Kinder eigene Ideen entwickelt und zu spektakulären Darbietungen ausgearbeitet. Die einzelnen Nummern wurden am letzten Tag in der Manege von kindlichen Zirkusdirektoren und Zirkusdirektorinnen angesagt und von den vielen Artisten und Artistinnen aufgeführt. Auch der Zirkusname „Maripossa“, was so viel wie „Schmetterling“ bedeutet, wurde von den Kindern vorgeschlagen und gewählt. Es gab wieder viel Schönes und Atemberaubendes zu sehen und zu erleben. Das begeisterte Publikum lohnte dies mit tosendem Applaus!