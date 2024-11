Veröffentlicht am 8. November 2024 von wwa

MAINZ – Bezirksparteitag der FREIEN WÄHLER Rheinhessen-Pfalz – Neuer Schriftführer in den Bezirksvorstand gewählt

Samstag, 2. November 2024, fand der Bezirksparteitag der FREIE WÄHLER Bezirksvereinigung 3 Rheinhessen-Pfalz in Mainz-Hechtsheim statt. Der Vorsitzende Patrick Kunz begrüßte die anwesenden Mitglieder herzlich und wurde gemeinsam mit den Bezirksvorstandsmitgliedern Hans Arndt, Gerhard Wenderoth und Hans-Jürgen Klöckner ohne Gegenstimmen ins Tagespräsidium gewählt.

Neu im Vorstand und am Abend von den Mitgliedern einstimmig als Bezirksschriftführer gewählt wurde der 56-jährige Frank Schleicher aus Schifferstadt, Mitglied der Kreisvereinigung Rhein-Pfalz-Kreis. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, die FREIEN WÄHLER zu unterstützen und den Grundsatz der Partei der Mitte zu stärken“, so Schleicher.

Zudem fand ein intensiver Informationsaustausch zwischen dem Bezirksvorstand und den Mitgliedern zur Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen innerhalb der Partei statt. Nach Auffassung der Mitglieder finden diese Ausschusssitzungen nicht in dem gewünschten Umfang statt. Der scheidende Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid habe die Ausschüsse zu lange sich selbst überlassen. Die Mitglieder der ehemaligen Fraktion wurden von den Ausschussvorsitzenden nicht ausreichend informiert oder gar zu Fachgesprächen eingeladen. Es ist daher der Wunsch der Mitglieder, ein neues Format für den Austausch zu schaffen.

Um dieser Problematik zu begegnen, schlug Patrick Kunz ein neues Format für den Informationsaustausch vor: kurze Themenabende, die online und auf eine Dauer von unter einer Stunde beschränkt sind. Dieser Vorschlag stieß auf breite Zustimmung. Der Bezirksvorstand des WB3 Rheinhessen-Pfalz hat sich nun zur Aufgabe gemacht, ein entsprechendes Format zu entwickeln und in der Praxis zu testen, um den Bedürfnissen der Mitglieder besser gerecht zu werden.

Für alle Anwesenden stand am Abend fest: „Die Zukunft ist Orange und wir im Bezirk 3 sind auf einem guten Kurs. Der Zuwachs an Mitgliedern muss nun weiter gepflegt werden“, resümierte Kunz abschließend.

Titelfoto: Frank Schleicher (Schriftführer)