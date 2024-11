Veröffentlicht am 8. November 2024 von wwa

NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Stadtratsfraktion im Stadtrat Neuwied – SPD Neuwied stellt sich zukunftsfest auf

Die SPD in Neuwied geht gestärkt und zukunftsorientiert in die kommenden Jahre: Mit einem neu gewählten Vorstandsteam setzt die Partei auf eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und frischem Wind. Der Vorstand, dessen Mitglieder aus allen Teilen der Stadt stammen, zeigt sich hochmotiviert und bereit, die sozialdemokratischen Werte in Neuwied weiter zu stärken.

An der Spitze des neuen Vorstands steht ein Ringtausch: Janick Helmut Schmitz löst Lana Horstmann als Vorsitzender ab, die Landtagsabgeordnete bleibt dem Vorstand als Stellvertreterin erhalten. Als stellvertretende Vorsitzende unterstützen zudem Peter Hilbich und Andrea Welker. Die Aufgaben des Geschäftsführers übernimmt Tobi Querbach, während Silke Dietl als Kassiererin fungiert. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist Sebastian Lück verantwortlich.

„Lasst uns zusammen mit unserem sozialdemokratischen Engagement das Beste für die Stadt Neuwied herausholen – zusammen, geschlossen und als geeinte Kraft! Denn das ist, was uns von den anderen unterscheidet und uns seit jeher stark gemacht hat“, erklärte der neue Vorsitzende Janick Helmut Schmitz in seiner Antrittsrede.

Die Beisitzer, die den Vorstand vervollständigen, sind: Aghid Al-Masalmeh, Alim Derik, Markus Dinkel, Lena Ehlscheid, Katharina Franzky, Sven Gall, Florian Haubrich, Renate Hoffmann, Dieter Hünerfeld, Claus Rämer, Stefanie Stavenhagen, Stephanie Steinbach und Henning Wirges.

Landtagsabgeordnete Lana Horstmann zeigt sich erfreut: „Das ist ein motiviertes, junges Team, mit vielen Ideen und Kompetenzen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit!“.

Ein großes Vorhaben des neuen Vorstandes ist es, näher am Puls der städtischen Gesellschaft zu sein. Informations-Veranstaltungen wie kürzlich bei der Firma ASAS auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände können dafür ein Baustein sein. „Noch näher dran sein, die Menschen und ihre alltäglichen Anliegen besser wahrnehmbar machen und ihre Meinungen durch verschiedene Formate und Anlässe stärker mit in die politische Arbeit fließen lassen können, das ist unser Anspruch“, so Schmitz.

Der Rückblick auf die vergangene Wahlperiode mit einer ereignisreichen Kommunalwahl, vorgenommen vom Fraktionsvorsitzenden der SPD im Stadtrat Neuwied, Sven Lefkowitz, machte eines besonders deutlich: „Das Modell Papaya haben die Wählerinnen und Wähler in die Wüste geschickt, es hat keine Mehrheit mehr. Aus unserer Sicht wurde sie verdient abgewählt.“ Jetzt gelte es, auch weiterhin gute Oppositionsarbeit im Neuwieder Stadtrat zu leisten, um den Bürgerinnen und Bürgern eine gute und vor allem sozialdemokratische Alternative zu bieten.

Ein besonderer Dank geht am das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Holger Pohling, der über viele Jahre hinweg Engagement und Einsatz der Partei gewidmet hat.

Die SPD Neuwied blickt optimistisch in die Zukunft und sieht sich bereit, die Herausforderungen der kommenden Zeit anzunehmen. „Unsere Tradition heißt Zukunft“, so der Tenor im neu aufgestellten Team. Die Mitglieder freuen sich auf die kommende Zusammenarbeit und die Möglichkeiten, Neuwied mit sozialdemokratischen Werten weiterzuentwickeln. Foto: Kürsat Erhan