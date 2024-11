Veröffentlicht am 8. November 2024 von wwa

MAINZ – Junge FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz: Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum bleibt eine zentrale Herausforderung

Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist in Rheinland-Pfalz weiterhin eine der größten Herausforderungen. Der Zugang zu einer guten medizinischen Betreuung ist für viele Bürgerinnen und Bürger in ländlichen Gebieten stark eingeschränkt, was zu erheblichen Belastungen führt. Die Jungen FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz fordern daher mehr Engagement und innovative Ansätze, um die medizinische Versorgung vor Ort langfristig zu sichern.

„Es ist unsere Pflicht, Lösungen zu entwickeln, die den Menschen auf dem Land eine gleichwertige Gesundheitsversorgung wie in urbanen Gebieten ermöglichen“, erklärt die Landesvorsitzende der Jungen FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, Lisa-Marie Jeckel.

„Es reicht nicht aus, das Problem zu erkennen – wir brauchen auch nachhaltige Konzepte, die schnelle und greifbare Ergebnisse liefern“, ergänzt Marius Ackermann, ebenfalls Vorstandsmitglied der Jungen FREIEN WÄHLER.

Im Gesundheitsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags wurde das Projekt „FAMOUS“ (Flexible Ambulante Medizinische Unterstützungssysteme) vorgestellt. Dieses innovative Vorhaben zielt darauf ab, medizinische Versorgungslücken zu schließen und könnte in Zukunft eine wertvolle Ergänzung für das Gesundheitssystem darstellen. Durch die Kombination von Telemedizin und mobilen Gesundheitsteams bietet „FAMOUS“ neue Ansätze für eine flächendeckende medizinische Versorgung.

„Dieses Projekt „FAMOUS“ zeigt, dass noch so viel mehr möglich ist, um die Versorgung von Patentien, vor allem auch im ländlichen Raum, enorm zu verbessern. Die Regierung muss endlich handeln! Auch andere Länder machen es vor – Verbesserungsmöglichkeiten gibt es viele!“, schlussfolgert Lisa-Marie Jeckel, Landtagsabgeordnete der FREIEN WÄHLER, aus der Sitzung des Gesundheitsausschusses.

Marius Ackermann betont die Notwendigkeit einer langfristigen politischen Strategie: „Wir dürfen uns nicht auf einzelnen Projekten ausruhen, sondern müssen diese dann auch in der Breite umsetzen, und einen umfassenden Plan entwickeln, der auch Anreize für Ärztinnen und Ärzte schafft, sich in ländlichen Regionen niederzulassen. Dies erfordert nicht nur technologische, sondern auch strukturelle und finanzielle Maßnahmen.“

Die Jungen FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz setzen sich entschieden dafür ein, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Der Ausbau der medizinischen Infrastruktur und die Förderung moderner Ansätze sind dabei entscheidend, um den Bürgerinnen und Bürgern ein sicheres Gefühl zu geben, dass sie überall im Land gut versorgt werden. Lisa-Marie Jeckel, MdL