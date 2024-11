Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Handwerker auf der Walz besuchten das Altenkirchener Rathaus

Das Altenkirchener Rathaus erhielt besonderen Besuch: Drei Wandergesellen machten in der Kreisstadt halt. Die Gruppe bestand aus Marcelino ´fremd freiresende` Maurer, der erst seit fünf Wochen auf der Walz ist, Leon fremd ´freiresende Mauerer`, der sich vor drei Jahren und drei Monaten auf Wanderschaft begeben hat, sowie Theo ´fremd freiresende` Bierbrauer der seit zwei Jahren unterwegs ist. Die Handwerker kamen aus Roth bei Hamm und traten nun in Altenkirchen an Bürgermeister Fred Jüngerich heran, um das offizielle Städtesiegel zu erhalten.

Die Walz, auch Wanderschaft genannt, ist eine jahrhundertealte Tradition, die Handwerkergesellen die Möglichkeit bietet, berufliche und persönliche Erfahrungen fern der Heimat zu sammeln. Voraussetzung für die Teilnahme sind eine erfolgreich bestandene Gesellenprüfung, ein Mindestalter von 18 Jahren, Kinderlosigkeit und Schuldenfreiheit. Außerdem dürfen die Wandergesellen während der mindestens drei Jahre und einen Tag dauernden Reisezeit einen Umkreis von 50 Kilometern um ihren Heimatort nicht betreten. Bekannt ist die Wanderschaft auch durch die charakteristische Kluft der Handwerker: weite Schlaghosen, eine Weste, ein Jackett, ein schwarzer Hut sowie der traditionelle Wanderstab, der sogenannte „Stenz“. Ihre Habseligkeiten, darunter Schlafsack, Arbeitskleidung und Wechselkleidung, tragen die Gesellen im „Charlottenburger“, einem bunten Tuch, das sie zum Bündel schnüren. Übernachtungsmöglichkeiten finden sie in Gemeindehäusern, Turnhallen, Werkstätten oder bei mildem Wetter auch unter freiem Himmel.

Bürgermeister Jüngerich verabschiedete die Gruppe mit den besten Wünschen für eine gute, gesunde und erfolgreiche Zeit auf ihrer besonderen Reise. Foto: VG AKFL