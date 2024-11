Veröffentlicht am 10. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fußballkreis Westerwald-Sieg und Stiftung FLY & HELP bietet ein Weihnachtskonzert der Mainzer Hofsänger in der Ev. Christuskirche in Altenkirchen – Das Benefizkonzert wird präsentiert von Lotto Rheinland-Pfalz und dem Fußballkreis Westerwald-Sieg.

Zum Abschluss der gemeinsamen Spendenaktion des Fußballkreis WW-Sieg und der Stiftung FLY & HELP für den Bau einer Schule im rheinland-pfälzischen Partnerland veranstaltet der Fußballkreis gemeinsam mit Lotto Rheinland-Pfalz am Freitag, 20. Dezember 2024, ein Weihnachts-Benefizkonzert mit den Mainzer Hofsängern.

Schon seit 2007 gehen die Mainzer Hofsänger gemeinsam mit Lotto Rheinland-Pfalz auf Tournee durch Rheinland-Pfalz und haben schon über 2 Millionen Euro für wohltätige Zwecke ersungen. „Wir sind sehr stolz, dass wir im Auftrag von Lotto Rheinland-Pfalz und seiner Stiftung durch unser Bundesland reisen und die Menschen mit unserem Gesang erfreuen dürfen“, sagt Christoph Clemens, Kapitän der Mainzer Hofsänger. Wenn dabei auch immer eine stattliche Summe für einen guten Zweck herauskommt, dann ist das doch eine für alle gewinnbringende Geschichte.

In Altenkirchen werden die Mainzer Hofsänger ein breites Programm an Weihnachtsliedern präsentieren. Die Christrose, Merry Christmas, Stille Nacht, Oh du fröhliche, White Christmas, Feliz navidad sind nur einige Lieder aus dem zweistündigen Programm der Hofsänger. Im Anschluss an das Konzert wird die Scheckübergabe an Rainer Meutsch den Gründer der Stiftung „FLY & HELP“ erfolgen.

Karten für das Konzert gibt es bei den Filialen der Kreissparkasse Westerwald-Sieg, sowie bei den Mitgliedern des Kreisvorstand WW-Sieg, Wolfgang Hörter (mobil 0170-2736474) Björn Birk (mobil 0157-78384698) und Ralf Lichtenthäler (mobil 0170-5453915).