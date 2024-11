Veröffentlicht am 8. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen besucht die Einrichtung in Calella

Für 13 Menschen mit Behinderung aus verschiedenen Einrichtungen der Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen, hieß es kofferpacken und in die Sonne Spaniens reisen. Mit drei Betreuern ging es schon früh morgens Richtung Flughafen, sodass sie bald in ihrem Hotel in Calella einchecken konnten. Im Vordergrund der siebentägigen Reise stand ein freundschaftlicher Austausch mit einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung (Horitzo Marpi) in Calella.

Neben einer Werkstattführung, gemeinsamem Mittagessen und Besichtigung der Außenanlagen inklusive Kutschfahrt standen zwei Fußballfreundschaftsspiele auf dem Programm, bei denen mit Eifer um jedes Tor gekämpft wurde. Kulinarisch wurde auf der Messe in Calella einiges an regionalen Spezialitäten geboten. An vielen Ständen konnten Käse, Schinken und andere Leckereien gekostet werden.

Weitere Highlights der Reise waren zudem ein Tagesausflug nach Barcelona, eine Wanderung zum Leuchtturm und das Stadtfest in Calella, bei dem alle den traditionellen Festumzug mit zahlreichen Gigantenfiguren bestaunen und die Stadt bei Musik und guter Stimmung erkunden konnten. Bei bestem Wetter durfte neben den zahlreichen Eindrücken aus der Einrichtung vor Ort und den verschiedenen Ausflügen auch die Erholung nicht fehlen.

Am nahegelegenen Strand oder am hoteleigenen Pool konnten die Teilnehmer die Sonne und die Ruhe genießen. Natürlich durfte auch der Erholungsfaktor nicht zu kurz kommen. Genießen konnten die Teilnehmer auch ihre Freizeit am nahegelegenen Strand oder am hoteleigenen Pool. Für alle Teilnehmer war es ein schönes, spannendes und erholsames Erlebnis.