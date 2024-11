Veröffentlicht am 6. November 2024 von wwa

HASSLOCH – Fundfahrrad – Eigentümer gesucht

Am 06. November 2024 gegen 08:40 Uhr wurde durch den Hausmeister der Siebenpfeiffer-Realschule Plus in Haßloch ein unverschlossenes Fahrrad der Marke Cube auf dem Schulhof der Schule gemeldet. Dieses stand nach Angaben des Hausmeisters schon seit circa einer Woche dort. Da der Eigentümer des Fahrrades nicht ermittelt werden konnte, wurde dieses präventiv sichergestellt und an das Fundbüro der Gemeinde Haßloch übergeben. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich mit entsprechendem Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden. Quelle: Polizei