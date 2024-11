Veröffentlicht am 7. November 2024 von wwa

HORHAUSEN – Am Sonntag, 10. November 2024 öffnen sich um 10:00 Uhr die Türen des Kaplan-Dasbach-Hauses zur 30. Westerwälder Mineralienbörse in Horhausen.

Die „Westerwälder Ausstellung und Börse für Mineralien, Fossilien und Schmuck“, kurz „Mineralienbörse“, hat sich mittlerweile weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld einen Namen gemacht und erfreut sich großer Beliebtheit. In diesem Jahr findet die Westerwälder Mineralienbörse unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Fred Jüngerich, bereits zum 30. Mal statt. Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der Ortsgemeinde Horhausen von der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld organisiert.

Der Verein ‚Stein-Reich e.V.‘, der über viele Jahre hinweg mit großem Engagement und unermüdlichen Einsatz die Börse ausgerichtet hat, hat sich aus Altersgründen aufgelöst.

Die Aussteller präsentieren wieder eine beeindruckende Auswahl an Edelsteinen, Mineralien und Mineralienfunden aus dem heimischen Bergbau. Auch die beliebte „Steinknacke“ wird in diesem Jahr wieder vertreten sein und begeistert sowohl Groß als auch Klein.

Die offizielle Eröffnung findet um 12 Uhr statt, gefolgt von spannenden Vorträgen mit Albert Schäfer, Christoph Eul, Roger Lang und Volker Allexi, die ab 13.30 Uhr im Musikzimmer im Kaplan-Dasbach-Haus, stattfinden.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls bestens gesorgt: Der Verein „Wir sind Plägese“ lädt in die gemütliche Cafeteria ein, wo Kaffee und köstliche Kleinigkeiten angeboten werden. Ein Sonntagsausflug in die faszinierende Welt der Edelsteine und Naturwunder verspricht also ein lohnendes Erlebnis für die ganze Familie.

Eintritt 2 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei! Veranstalter sind die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, und OG Horhausen, Info-Telefon: 02681-85-193 (Martina Beer) | tourist-info@vg-ak-ff.de | www.vg-ak-ff.de