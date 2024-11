Veröffentlicht am 7. November 2024 von wwa

MAINZ – Landtag live verfolgen: Offene Kanäle übertragen rheinland-pfälzische Plenarsitzungen – Erste Live-Übertragung aus dem Mainzer Landtag am 13. November 2024

Alle Plenarsitzungen des rheinland-pfälzischen Landtags werden zukünftig in voller Länge auf den Sendeplattformen der rheinland-pfälzischen Offenen Kanäle zu sehen sein. Die Live-Übertragungen werden in Kooperation zwischen dem Landtag Rheinland-Pfalz, der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und den ehrenamtlichen Kräften von OKTV Mainz realisiert. Los geht es mit der Landtagssitzung am Mittwoch, 13. November, um 14 Uhr.

Hendrik Hering, Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz, freut sich auf das neue Angebot: „Eine ganze Reihe an Themen, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger direkt und vor ihrer Haustür betreffen, werden im Landtag Rheinland-Pfalz intensiv diskutiert und auch hier entschieden, sei es im Bereich der Bildung, bei der Infrastruktur, Mobilität oder auch Dorfentwicklung. Der ungefilterte und unmittelbare Zugang zur Landespolitik Rheinland-Pfalz ist für Bürgerinnen und Bürger deshalb wichtig, um sich eine Meinung aus erster Hand bilden zu können. Ich bin den Offenen Kanälen und allen Beteiligten deshalb zutiefst dankbar, dass sie ab November genau dies ermöglichen und unsere Plenardebatten live übertragen. Sie erfüllen damit eine für die Demokratie grundlegende Funktion, tragen zur politischen Willensbildung bei und stärken zudem noch das Ehrenamt. Ich lade alle herzlich ein, unsere Landtagsdebatten auch über diesen Kanal zu verfolgen. Unsere Demokratie braucht mündige Bürgerinnen und Bürger.“

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, unterstreicht die Bedeutung der Offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz: „Dies ist ein Leuchtturmprojekt für gelebte Demokratie. Mein Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement die Übertragung der Landtagssitzungen erst ermöglichen. Die Bürgermedien leisten so einen wichtigen Beitrag zur politischen Meinungsbildung. Wir als Versammlung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz werden die Offenen Kanäle und mediale Teilhabe im Land weiter stärken. Dazu haben wir kürzlich die Ludwigshafener Erklärung verabschiedet, die zahlreiche Maßnahmen für eine gute Zukunft der Bürgermedien beinhaltet. Dazu zählt der Aufbau einer landesweiten Mediathek, auf der die Landtagssitzungen auch abrufbar sein werden.“

Livestream mit mehreren Kameraperspektiven

Die Zuschauer können bei den Offenen Kanälen qualitativ hochwertige Übertragungen verfolgen: Produziert wird ein Livestream mit mehreren Kameraperspektiven, mit Bauchbinden und Einblendungen der Tagesordnung. Die Übertragungen ermöglichen es, dass in ganz Rheinland-Pfalz die Bürger das politische Geschehen in der Landeshauptstadt über die verschiedenen Verbreitungswege der Offenen Kanäle verfolgen können.

Die Live-Übertragungen der Landtagssitzungen sind bei allen Sendeplattformen der Offenen Kanäle über Kabel, Magenta und Zattoo zu sehen. Eine Übersicht über alle Offenen Kanäle findet sich auf dem Bürgermedienportal unter www.oktv-rlp.de. Alle Plenartermine finden sich online auf der Webseite des Landtags unter: https://landtag-rlp.de/de/parlament/plenum/plenartermine.htm. Weitere Informationen zu den Offenen Kanälen sowie zur Ludwigshafener Erklärung finden sich auf der Webseite der Medienanstalt RLP unter www.medienanstalt-rlp.de.