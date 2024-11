WISSEN – Eiche Paffrath nur noch ein Stumpf – Neuanpflanzung am Samstag

Veröffentlicht am 7. November 2024 von wwa

WISSEN – Eiche Paffrath nur noch ein Stumpf

Der aus Wissen stammende Amateurfotograph Alfons Reinstädtler (1880 bis 1970) hat einen wahren Schatz an Bilddokumenten hinterlassen. Mit seiner Fotoausrüstung wanderte er durch die nähere und weitere Umgebung und bewies dabei einen guten Blick für alles Interessante. Im heimischen Labor setzte Reinstädtler dann sorgfältig die empfindlichen Glasnegative in erstklassige Abzüge um. Leider ist nur ein Teil davon erhalten geblieben. Einer davon zeigt die größte der drei mächtigen Eichen nahe Hof Paffrath im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe. Unterschrieben ist das Bild mit „1944, Im Sommer“. Leider hat der markante Baum die Zeiten nicht überdauert. Mehrere Blitzeinschläge und starker Pilzbefall hatten ihn derart geschädigt, dass man ihm im April mit der Motorsäge zu Leibe rücken musste. Übriggeblieben ist nicht nur zum Bedauern der Köttinger ein kahler Stumpf. Am kommenden Samstag, 9. November, findet aus Anlass der Neuanpflanzung einer Eiche, direkt neben dem Stumpf, eine Feierstunde statt. Sie beginnt um 10.30 Uhr. Die Bevölkerung ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. (bt) Fotos: Bernhard Theis (4), Alfons Reinstädtler (1).