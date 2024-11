Veröffentlicht am 7. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – WoKiMen „Der Spendenlauf“: Über 1.600 Euro für das Projekt WaMo der Neue Arbeit e.V. gesammelt

Zum siebten Mal fand im September der beliebte WoKiMen-Spendenlauf in Altenkirchen statt. Zahlreiche Teilnehmer kamen zusammen, um gemeinsam für einen guten Zweck zu laufen, zu walken oder Yoga im Parc de Tarbes zu praktizieren. Der Erlös des Events in Höhe von 1.666 Euro geht an das Projekt WaMo (Waldmobild) des Vereins Neue Arbeit e.V., das Kindern wertvolle Naturerlebnisse bietet.

Am Veranstaltungsort gab es ein vielfältiges Angebot für alle Altersgruppen, darunter Spielmobile Badminton, DiscGolf, Tast- und Sinnepacour, Scoop und Rasenhockey. Für die sportlichen Aktivitäten kamen Menschen aus der gesamten Region zusammen und trugen durch ihre Startgelder, T-Shirt-Käufe und Stirnbandverkäufe zur Spendensumme bei. Die gesamten Einnahmen von 1.666 Euro konnten vollständig dem guten Zweck zugutekommen, da alle Kosten der Veranstaltung durch Sponsorengelder gedeckt wurden, wie Mandy Jung von MaJu SRL-United e.V. betonte.

Der Scheck wurde von Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Nastasja Smid und Mandy Jung an Stefanie Schneider und Rainer Düngen vom Vorstand des Neue Arbeit e.V. überreicht. „Die Unterstützung durch ein solches Sportevent ist vorbildlich und die Höhe des Erlöses beeindruckend. Es ist schön zu sehen, wie positiv das Engagement der Organisatoren für soziale Zwecke hier in Altenkirchen so positiv angenommen wird,“ lobte Bürgermeister Jüngerich.

Projekt WaMo – Naturerlebnisse für Grundschulkinder

Das Projekt WaMo bietet Grundschulkindern die Möglichkeit, wöchentlich einen Nachmittag in der Natur zu verbringen und gemeinsam mit Naturpädagogen die Natur zu erleben. „Wir wollen den Kindern ermöglichen, bei jedem Wetter draußen zu sein, neue Dinge zu entdecken und in der Gruppe wertvolle Zeit zu verbringen,“ erläutert Stefanie Schneider, Geschäftsführerin des Vereins Neue Arbeit e.V. Seit seiner Entstehung im Jahr 2021 im Rahmen des EU-Förderprogramms React EU – Aufholen nach Corona konnte das Projekt durch die Deutsche Fernsehlotterie fortgeführt werden, die eine 80%-Förderung für drei weitere Jahre ermöglicht hat.

WoKiMen 2025 – Neues im kommenden Jahr

Auch im nächsten Jahr wird der WoKiMen-Spendenlauf wieder stattfinden und der Erlös einem wohltätigen Zweck zugutekommen. „Am 27. Juli 2025 planen wir eine Erweiterung des Laufangebots um einen Marathon (42 km) sowie Teamwettbewerbe,“ kündigte Mandy Jung an. „Genauere Informationen werden wir in den sozialen Medien und auf der Webseite von MaJu SRL-United e.V. bekannt geben.“

Die Organisatoren danken allen Teilnehmer, Unterstützern und Sponsoren für ihre Mithilfe und freuen sich schon auf eine neue Runde des Spendenlaufs im kommenden Jahr. Die Projekte reichen von Matschgesichtern, Natur-Mandalas, Wald-Sofas, Asthütten und vieles mehr. Neben den wöchentlich stattfindenden Tagen werden auch Ferien-Spaßaktionen durchgeführt. Hierbei gibt es dann Aktionen wie z.B. Tag am Bach, Rallye durch den Wildpark Bad-Marienberg oder ein Tag auf dem Bio-Bauernhof in Hattert.

Foto: (v.l.): Nastasja Smid, Mandy Jung (MaJu SRL-United e.V.), Stefanie Schneider (Geschäftsleitung neue arbeit e.V.), Rainer Düngen (1. Vorsitzender neue arbeit e.V.) und Bürgermeister Fred Jüngerich bei der Spendenübergabe. Foto: VG AKFL