Veröffentlicht am 6. November 2024 von wwa

WERKHAUSEN – Werkeser Dorfkids trafen sich

18 Werkeser Dorfkids zwischen 5 und 12 Jahren haben sich zu einem zweistündigen bewegungsfreudigen Spielenachmittag rund um den „Weg der Sinne“ am Dorftreff Werkhausen getroffen. Die Aktionen wurden von zwei erfahrenen Müttern und Frauen aus der Pädagogik und Ergotherapie vorbereitet und mit viel Freude umgesetzt. Hier wurden neben dem freien Spiel, Teamgeist, Partnerarbeit, Rücksicht, Vertrauen, grobmotorisches Geschick, Selbstbewusstsein, Selbstregulationstipps und viel Spaß durch die folgenden Stationen angesprochen: Im Zwergenwald wurden 40 magische Tiere und Gegenstände gesucht. Alle Kinder waren hochmotiviert und aufmerksam bei der Suche. In Zweiergruppen stellten sich die Kinder gegenseitig spontan einfallende Fragen, die durch das Klettern über eine Hängebrücke mit Ja = links oder Nein= rechts beantwortet werden mussten – was für ein herrliches Chaos.

Eine weitere Aktion war es, sich unter einer vertrauensvollen Führung mit verbundenen Augen durch ein geheimtückisches Wäldchen führen zu lassen. Hier wurde das „blinde Kind“ durch rutschige Abhänge, matschige Tümpel, rauschende Bäche, gemeine Brennnessel und schiefe Bäume heil wieder herausgeführt.

Wer dann immer noch nicht genug hatte, konnte sich bei einem Geschicklichkeitsparcours mit verschiedenen Fahrzeugen oder beim Eierlauf gegen Andere beweisen. Andere Kinder suchten das Gespräch und erfuhren Selbsthilfetricks, wie man sich selber bei Stress helfen kann. Nach jeder Station gab es auf einem Aktionszettel einen bunten Sticker.

Schmuddelig und zufrieden klang der bewegungsfreudige Spielenachmittag bei einem leckeren, gespendeten und reichhaltigen Picknick am Dorftreff aus. Vielen Dank an die lieben Eltern.

Es gab zwischendurch genügend Zeit für das freie Spielen. Jedem Kind wurde noch eine kleine Belohnung überreicht, um als Andenken das Erlebte mit Zauberstift und Block in Geheimschrift nieder zu schreiben und zu malen. Danke an alle Kinder, ihr wart spitze! Chantal Takile und B. Alice Bischof-Radcke