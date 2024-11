Veröffentlicht am 6. November 2024 von wwa

NEITERSEN – Landfrauen Bezirk Altenkirchen laden zum Filmnachmittag ein

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden zu einer Filmvorführung in der Wied-Scala in Neitersen am Mittwoch, 20. November 2024, nachmittags um 15:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen ein. Gezeigt wird die schwedische Komödie „Immer wieder Dienstag“, in der es um Liebe, Betrug und kulinarische Delikatessen geht. Nachdem Karin entdeckt, dass ihr Ehemann sie betrügt – ausgerechnet am 40. Hochzeitstag -, beschließt sie, mit ihren Freundinnen einen Kochkurs bei einem Spitzenkoch zu besuchen. Zwischen ihr und dem Koch bahnt sich eine Romanze an …

Für die Kinobesucher bietet sich ein Erlebnis für alle Sinne. Anmeldungen erbeten bis zum 10. November 2024 telefonisch bei Katja Haas, Tel. 02681/4475 und Friederike Ritter, Tel. 02681/2418. Es besteht auch die Möglichkeit online zu reservieren: https://tinyurl.com/landfrau