Veröffentlicht am 6. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kindergartenleitung feiert 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Rahmen einer feierlichen Zusammenkunft gratulierte Bürgermeister Fred Jüngerich der langjährigen Mitarbeiterin Marion Bajankowski zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er eine Dankurkunde sowie ein Geschenk der Verwaltung und wünschte der engagierten Kindergartenleitung weiterhin viel Erfolg und Freude für ihre berufliche Zukunft.

Marion Bajankowski aus Wölmersen begann ihren beruflichen Weg im Bereich der frühkindlichen Bildung bereits 1995 mit einem Vorpraktikum in der Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch. Anschließend erwarb sie von 1996 bis 1998 die Fachqualifikation im Berufskolleg Bleibergquelle in Velbert und schloss ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin im Jahr 2000 erfolgreich ab. Ihr Anerkennungsjahr absolvierte sie in der Kita „Haus der kleinen Freunde“ in Busenhausen. Im Anschluss daran war sie bis 2001 in der Kita „Sonnenschein“ tätig, bevor sie 2001 als Gruppenleiterin in die Kita „Traumland“ in Altenkirchen wechselte. Dort entwickelte sie sich stetig weiter, übernahm 2012 die Position der stellvertretenden Leitung und leitete ab 2015 erfolgreich die Kita „Sternschnuppe“ in Fluterschen. Seit 2022 steht sie als Leitung der Kita „Traumland“ wieder an ihrem früheren Einsatzort in Altenkirchen vor. Die Wertschätzung und die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen überbrachte der Jubilarin der Personalratsvorsitzende Mathias Rabsch, der ihr mit einem bunten Blumengruß dankte.