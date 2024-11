Veröffentlicht am 6. November 2024 von wwa

MAULSBACH – Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD) – 2. Zweier Team Soft-Dart Euro Rangliste

Das Bürgerengagement HHD richtet mit den Dartfreunden Heinz Josef Kratschmer alias „ Don Joop“ und Carsten Dahlke alias „UNDERDOG“ als Gastgeber, zum 2. Mal die Zweier Team Soft-Dart Euro Rangliste für Hobby Dartspieler aus. Gespielt wird auf der Basis # 301 bzw. 501, im Modus „Double Out“, jeder gegen jeden.

Bei der 105. und letzten Veranstaltung des HHD im Schützenhaus Maulsbach sind maximal 32 Hobbydartspieler zugelassen. Bei der Rangliste haben sich die Gastgeber ausgedacht, dass die Teamplayer ausgelost werden, dabei keine „Champions“ zusammen spielen dürfen und jedes der maximal 16 Teams für ein Land Europas spielt. Das macht Spaß.

Die Veranstaltung beginnt diesmal bereits um 12:00 Uhr, weil zur Einführung ein Video über Dart gezeigt wird, wie Fehler korrigiert und Stresssituationen minimiert werden sollen. Also, weg vom heimischen Hobbyraum und versucht es jetzt mit anderen Mitstreitern bei uns. Wir sind kein Verein, sondern eine Projektgruppe der Ehrenamtsinitiative von „Ich bin dabei“ und ermöglichen es, in einem geordneten Rahmen in der Freizeit Dart zu spielen.

Es empfiehlt sich, sich rechtzeitig zum Anmeldeschluss am Donnerstag, 7. November, bei Axel Zimmermann axel@hhdts.de / Tel. 01784972672 anzumelden. Am Turniertag wird das Schützenhaus Maulsbach kurz vor 12:00 Uhr geöffnet. Nach den Formalitäten und dem Einwerfen heißt es dann alsbald: „Game On“.