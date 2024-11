Veröffentlicht am 6. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – KÖLN – Einen Tag beim FC Köln

Ende Oktober lud Heike Bellinghausen, 2. Vorsitzende des Fan-Projekt 1. FC Köln 1991 e.V., die Westerwald Werkstätten der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen zu einem Tag beim FC Köln ein. Am Montagmorgen starteten zwei Kleinbusse mit eingefleischten Fans aus den Werkstätten Flammersfeld, Altenkirchen, Steckenstein und Wissen nach Köln. Am Geißbockheim wurden die Werkstattmitarbeiter und ihre Betreuer von Frau Bellinghausen und dem legendären Stadionsprecher Michael Trippel begrüßt.

Michael Trippel, die Stimme des FCs, führte die Fans durch das Trainingsgelände. Im Franz-Kremer-Stadion durfte jeder in der Sprecherkabine eine kurze Stadion-Moderation machen. Frau Bellinghausen lud danach die Fans aus den Westerwald-Werkstätten in das Vorstandszimmer des FC Köln zum Mittagessen ein. Bei Currywurst und Pommes ging es nur um ein Thema „Fußball“. Nach dem Essen stiegen alle wieder in die Busse, um das RheinEnergieSTADION zu besichtigen. Zum Abschluss ging es in den Fan-Shop. Hier fand jeder noch einen Fanartikel der an diesen besonderen Tag erinnern wird.