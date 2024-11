Veröffentlicht am 5. November 2024 von wwa

LINZ – Verkehrsunfallflucht in Linz

Im Zeitraum zwischen Montagvormittag und Montagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz an der Sporthalle in der Schulstraße in Linz eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten Opel Astra (Farbe blau) im Bereich des Fahrzeughecks. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Quelle: Polizei