Veröffentlicht am 5. November 2024

OBERHONNEFELD – Verkehrsunfallflucht auf der B 256 in Oberhonnefeld-Gierend

Am 04. November 2024, gegen 17:40 Uhr, kam es im Bereich der B 256, an der Einmündung zur Straße „Über dem Stellweg“, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem sich der Unfallgegner unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei