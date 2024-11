Veröffentlicht am 5. November 2024 von wwa

INGELHEIM – Glanzvoller Landesorchesterwettbewerb in Ingelheim – Neun Orchester haben sich für den Deutschen Orchesterwettbewerb qualifiziert

Der vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz veranstaltete 11. Landesorchesterwettbewerb fand am vergangenen Wochenende in der kING in Ingelheim unter Beteiligung von Amateurmusikerinnen und -musikern aus 16 Orchestern und Ensembles des Landes statt. In 11 Kategorien vom Sinfonieorchester, Blasorchester, über Big Band, Querflötenensembles bis zu den Zupf-Ensembles zeigten mehr als 470 Musikerinnen und Musiker ihr erstaunliches Können vor einem begeisterten Publikum.

Der Präsident des Landesmusikrats, Peter Stieber, hob in seiner Abschlussrede den hohen Stellenwert der Amateurmusik für unser Land hervor: „Ohne die tausenden von Chören und Musikvereinen wäre es um unsere Gesellschaft schlecht bestellt. Deshalb lautet unsere Botschaft: die Amateurmusik ist neben aller Freude und positiven Stimmung, die sie verbreitet, ein wesentlicher Faktor musikalischer Bildung und sozialer Kitt für unsere Gesellschaft.“

Neun Orchester schafften die Qualifikation für den Deutschen Orchesterwettbewerb der 2025 in den beiden Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden stattfindet. Das Querflötenensemble „flautastique“ vom Landesmusikgymnasium Montabaur erreichte mit 24 Punkten die höchste Punktzahl im Wettbewerb und wird neben acht weiteren Ensembles Rheinland-Pfalz beim Deutschen Orchesterwettbewerb vertreten.

Insgesamt wurden zum Deutschen Orchesterwettbewerb weitergeleitet:

Blue Light Big Band: Kategorie Big Bands: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen; 21 Punkte; The Yellow Tone Orchestra: Kategorie Jugend Big Bands: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen; 23,8 Punkte; Sinfonisches Blasorchester am Landesmusikgymnasium Montabaur: Kategorie Jugendblasorchester: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen; 23,4 Punkte; cantomano: Kategorie Jugendgitarrenensembles: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen; 21 Punkte; flautastique: Kategorie Offene Besetzung -Jugend: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen; 24 Punkte; Musikvereinigung Bingen-Gaulsheim 1928 e.V.: Kategorie Blasorchester: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen; 21,2 Punkte; Mandolinenorchester des Musik- und Wanderclubs „Rietania“ Rhodt: Kategorie Zupforchester: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen; 21 Punkte; musica viva Kammerphilharmonie am Landesmusikgymnasium Montabaur: Kategorie Jugendkammerorchester: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen; 23,6 Punkte; Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern: Kategorie Sinfonieorchester: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen; 22 Punkte.

Im Rahmen der Begegnung „Jugend jazzt für Jazzorchester“ erzielte das Yellow Tone Orchestra 23,8 Punkte und wird Rheinland-Pfalz bei der Bundesbegegnung 2025 vertreten.

Weitere Ergebnisse: Big Band der Hochschule Kaiserslautern: Kategorie Big Bands: mit gutem Erfolg teilgenommen; 19,6 Punkte. The Blueberry Jazzorchestra: Kategorie Jugend Big Bands; mit sehr gutem Erfolg teilgenommen; 21,8 Punkte. Swinging Fusion Big Band: Kategorie Big Bands: mit gutem Erfolg teilgenommen; 17,6 Punkte. Blechbläserensemble des Landesmusikgymnasiums Montabaur: Kategorie Posaunenchöre; mit gutem Erfolg teilgenommen; 20 Punkte. Blockflötenorchester Gonsenheim: Kategorie Offene Besetzung: mit gutem Erfolg teilgenommen; 19,6 Punkte. Silberklappe: Kategorie Offene Besetzung – Jugend: mit gutem Erfolg teilgenommen; 20 Punkte. Jugendorchester Musikverein Löf: Kategorie Offene Besetzung – Jugend: mit gutem Erfolg teilgenommen; 20 Punkte

Der Wettbewerb für nicht-professionelle Orchester wird alle vier Jahre vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz durchgeführt. Dieser hat nicht nur die Vorentscheidung für den Bundeswettbewerb zur Aufgabe, sondern möchte darüber hinaus durch den Leistungsvergleich die Qualität des Musizierens in unserem Lande darstellen, Impulse für die Breitenarbeit geben und ein großes Fest der Begegnung sein. Der Wettbewerb wurde vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, der GlücksSpirale von Lotto Rheinland-Pfalz sowie der Strecker-Stiftung gefördert. Die Musikschule im WBZ Ingelheim unterstützte den Wettbewerb in Kooperation.