Veröffentlicht am 5. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Kirchstraße ab Dienstag wieder befahrbar – Umleitung entfällt – Marktplatz praktisch fertig – Zusätzliche Parkplätze – OB Jan Einig: „Wichtige Maßnahme zur Attraktivierung der Innenstadt“

Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer in Neuwied: Ab dem morgigen Dienstag ist die Kirchstraße wieder frei befahrbar. Die Umleitung entfällt, und der Verkehr kann auf dem Cityring wieder „wie früher“ fließen – eine Erleichterung, auf die viele Autofahrer lange gewartet haben.

Mit der Freigabe der Kirchstraße nähert sich die umfangreiche Umgestaltung des Marktplatzes und der Kirchstraße ihrem Ende. Die Arbeiten, die im Juli 2023 begonnen hatten, sind nun innerhalb des Zeitplans weitgehend abgeschlossen. Lediglich kleinere Restarbeiten stehen noch an: So werden zum Beispiel in den kommenden Tagen noch Poller für die Feuerwehrzufahrt installiert.

„Wir freuen uns, dass wir dieses große Projekt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in unserer Innenstadt nun fast vollständig abgeschlossen haben. Ich weiß, dass Baustellen nerven, aber diese Maßnahme war ein wichtiger Baustein zur Verschönerung und Verbesserung unserer Innenstadt. Sie trägt dazu bei, Neuwied für Bürger und Besucher attraktiver zu gestalten“, macht Oberbürgermeister Jan Einig deutlich.

Das neue Teilstück der Kirchstraße hat eine einspurige Fahrbahn für den motorisierten Verkehr und einen breiten Gehweg. Zudem sind an der Seite zum Marktplatz zusätzliche Parkflächen (Einstellplätze) entstanden. Die vorher vorhandene Linksabbiegerspur auf den Parkplatz und in die Pfarrstraße ist – wie von vielen Bürgerinnen und Bürgern zur Einbremsung von Rasern gewünscht – weggefallen.

Foto: Das Teilstück der Kirchstraße entlang des Marktplatzes ist fertig und wir am Dienstag für den Verkehr freigegeben. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh