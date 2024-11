Veröffentlicht am 5. November 2024 von wwa

WISSEN – Skibasar des Ski-Club Wissen

Es müssen nicht immer die neuesten Ski sein – auch gebrauchte Ski haben oftmals noch eine tolle Qualität und sind meist sehr günstig zu haben. Die Skibörse wird seit vielen Jahren durch den Ski-Club sehr erfolgreich durchgeführt. Traditionell sind neben den Wintersportgeräten (Carving Ski, Snowboard) auch die entsprechenden Schuhe, Helme und auch Skibekleidung im Angebot. Anders als im Internet, können sowohl die gebrauchten als auch die neuen Artikel vor Ort in Augenschein genommen werden. Die Skibörse findet in Kooperation mit einem Markensportartikelfachgeschäft am Sonntag, den 10. November 2024, in der Brandeck-Hütte an der Kolpingstraße in Wissen statt. Die Abgabe, der Verkauf, sowie die Abholung der nicht verkauften Wintersportartikel sind an diesem Tage wie folgt vorgesehen: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Abgabe der Ski/-ausrüstung. 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Verkauf der Skiartikel. 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Abholung der nicht verkauften Skiartikel.

Die Übungsleiter der DSV-Skischule des Vereins stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Weiterhin können sich die Besucher über das vielfältige Angebot des Vereins – welches mittlerweile ein Jahresprogramm beinhaltet – informieren. Darüber hinaus finden Sie auch Informationen auf der Homepage des Ski-Club unter www.ski-club-wissen.de. Der Ski-Club Wissen e.V. freut sich, an diesem Tage viele Interessenten begrüßen zu können.