LINZ – Erfolgreich scheitern – Fehlerkultur und Fehlerkompetenz verbessern

„Failure is an important part of your growth and developing resilience. Don’t be afraid to fail.“ (Michelle Obama) Ganz im Sinne der ehemaligen First Lady vermittelt ein Workshop der kvhs Neuwied in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein, wie die eigene Fehlerkultur und -kompetenz verbessert werden kann. Mitarbeiter*innen, die die Kompetenz haben, Fehler als Lernmöglichkeit zu betrachten und diese zu nutzen, die sich schnell von Rückschlägen erholen und neue Lösungsansätze entwickeln können, sind unerlässlich, um die immer schnelleren Veränderungen der Arbeitswelt und Transformationsprozesse zu bewältigen. Ziel des Workshops ist es daher, Erwerbstätige für die Vorteile und Möglichkeiten einer gesunden Fehlerkultur zu sensibilisieren und gemeinsam Strategien für ein kluges Fehlermanagement zu entwickeln. Am 2. Dezember 2024, 13:00 bis 17:00 Uhr, in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein. kostenfrei! Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf www.kvhs-neuwied.de/L515 oder rufen Sie an unter 02631 347813.